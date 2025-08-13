¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢16ºÐ¼¡ÃË¤¬¥Á¥§¥í¤òÃ´¤°»Ñ¤ò¸ø³«¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡¡¿Æ»Ò¤Ç¤Î¡È²Æ¤Î²»³ÚÂÎ¸³¡É¤ò¾Ò²ð
¡¡¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÊì¹»¡Ø¶ÍÊþ³Ø±à¡Ù¤Î²Æ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÇÂ©»Ò¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ»Ò¤È¤â¤Ë³Ø¤Ö»ö¤ÎÂ¿¤¤3Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤«¤éµ¢¹ñÃæ¤Î¼¡ÃË¡Ê16¡Ë¤¬¥Á¥§¥í¤òÃ´¤°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¥Á¥§¥í¤òÃ´¤°16ºÐ¼¡ÃË¡¡¢¨ÀµÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ï3ËçÌÜ
¡¡¹âÅè¤Ï¡Ö3¿Í¤ÎÀèÀ¸Êý¤«¤é¡¢ËèÆüÌÜ¤«¤éÎÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Äº¤¤¤¿¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏËèÆü»ä¤¬¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¶ÍÊþ¥¤¥º¥àËþºÜ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤»ö¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡ª¤½¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿£³Æü´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤â¤â¤¦16ºÐ¡¢¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤ò¿È¶á¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥×¥í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤Ë¾å¼ê¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤Û¤¶¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤òçÓ¤á¤ë¤Ê¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£ÀäÂÐ¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼¡ÃË¤Î¡È²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¡É¤ò¸·¤·¤¯¤â°¦¤ò¤â¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿Æ¥Ð¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¥Á¥§¥í¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë»þ¤Ï»êÊ¡¤Î»þ¤Ç¤¹¡Ê¾å¼ê¤¯ÃÆ¤±¤Æ¤ë»þ¤À¤±¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢½¼¼Â¤Î3¥ö·î´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ÆµÙ¤ß¤òÁí³ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»Ä¤ê¤ÏÍ·¤Ö¤¾!!¡×¤È¼¡ÃË¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¥Á¥§¥í¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ¤´À®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¢ö¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¡×¡Ö¶ÍÊþ¥¤¥º¥à¿Æ»Ò¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ÎÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¥Á¥§¥í¤¤¤Ä¤«ÇÒÄ°¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
