“USJ仕様”のローソン初登場へ 場所なんと銀座、マリオやドンキー装飾「まるでパークを訪れたかのよう」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の装飾が施された初のローソンが、東京に誕生することが13日、発表された。ローソン銀座四丁目昭和通店で、8月19日から特別ラッピングが展開される。
【写真】USJ仕様のローソン…店内
「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×ローソン 特別ラッピング」と題した初のコラボレーション店舗。ドンキーコングやディディーコング、マリオと仲間たち、ウッディー・ウッドペッカー、セサミストリートの仲間たちが描かれた。
店内に入るとパークをイメージさせる楽しい効果音。装飾は店内のいたるところに施され、まるでパークを訪れたかのような、超元気になれるエンターテイメント体験を楽しめる。
コラボレーションを記念して、全国のローソン店舗（一部店舗・ローソンストア100を除く）でスタンプキャンペーンも8月19日〜9月8日に実施。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトご招待」や商品引換券などが当たる。
■ローソン×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別ラッピング店舗
場所 ：ローソン 銀座四丁目昭和通店
実施期間 ：2025年8月19日（火）午前10時〜2025年9月8日（月）まで
■「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトご招待」ローソンアプリでたまるよスタンプ
実施期間：2025年8月19日（火）〜9月8日（月）
応募期間：2025年9月15日（月）まで
応募資格：
Pontaカード・dポイントカードを提示して、対象商品を税込100円以上購入ごとにローソンアプリにスタンプがたまり、 抽選で「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトご招待」や商品引換券などがあたる。
※ご応募にはローソンIDでログインをしたローソンアプリが必要
対象商品：
おにぎり、寿司、弁当、サンドイッチ、パスタ、そば、うどん、中華麺、焼きそば､お好み焼・たこ焼グラタン・ドリア､サラダ、ベーカリー､からあげクン､海からクン､マチカフェのドリンク
予定景品：
1) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン コース
2）グッズコース
3）お得コース
※予告なく終了する場合あり
（C）Nintendo
TM and（C）2025 Sesame Workshop
JAWS TM &（C）2025 Universal Studios
ユニバーサル・スタジオ
Universal elements and all related indicia TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved
