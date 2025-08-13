マルチタレントのマルシア（５６）が１３日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。体型の変化について語った。

元夫の俳優・大鶴義丹との間の一人娘はもう２８歳で、結婚し２歳の子供がいる。マルシアはその孫に「バービ」と呼ばせていて、まな娘からは「イケメンで料理ができる若い彼氏をつくってほしいです」と番組を通じリクエストされた。

ところが、マルシアは新たな恋に消極的だ。「私はもう恋なんて…。もう結構でございます。（恋愛する気持ちは）ないし、誰かと一緒になんか寝るとか、いらないし。だって私いま、寝枕２つあるもん。あ、抱き枕か。もういらない、いらない。男なんていらない」

ただ番組の占いでは「来年、再来年はモテ期で、恋のチャンスが到来」なんだそう。「来年はちょっと忙しいんで、かなり。なんで…となると、あぁイケメンがいそうな場所にはいる」と本人は明かした。

結婚という形にはこだわっていないという。「ちょっと距離置いた関係がベストで。だから私がいま住んでる場所の、スープが冷めない程度の距離で…。近いところに住む、同じマンションで、階は別でもいいよ」

ただ同居は嫌なんだそう。「やっぱり私は自由人なんで、もう裸でいたいじゃん。部屋で。開放…」。恋人が部屋にいたらダメなのか聞かれると「いやいやいや、いいいい。見せたくないもん」と答えた。

という恋愛話のトーンで、マルシアは「でも最近、ちょっと皆さん、ちょっとここで話していいのか分かんない」と一人で爆笑し「生放送だけど、言っちゃうね」と、こんな告白をした。

「最近私、中年太りしちゃって。普通食べるとおなか出るじゃない？ でも私、オッパイ大きくなっちゃって…。それがねぇ最近悩みなの」

マルシアは相変わらずのナイスバディーで、スタジオでは軽やかに祖国・ブラジルのサンバを踊ったりしていた。