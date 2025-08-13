＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」３位に駅探 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」３位に駅探

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後２時現在で、駅探<3646.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



１２日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、売上高７億１１００万円（前年同期比１７．２％減）、営業損益５０００万円の赤字（前年同期１９００万円の赤字）、最終損益５１００万円の赤字（同１８００万円の赤字）となり、赤字幅が拡大して着地した。



乗換案内サービスのコモディティ化（市場価値の低下）による継続的な有料会員の減少と、それに伴う相対的に低収益な競争環境の激しい領域でのサービス売り上げの構成比上昇により、主力のモビリティサポート事業の売上高・利益が落ち込んだ。なお、２６年３月期通期業績予想は引き続き未定としている。



第１四半期決算を受けて、この日の同社株は大幅反落しており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS