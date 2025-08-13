¡Úµð¿Í¡Û¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Ìó£²¤«·î¤Ö¤ê£±·³¹çÎ®¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç£²ÆüÏ¢Â³¤ªÎ©¤ÁÂæ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬Ìó£²¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë£±·³¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï£´·î£²£´Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡££µ·î£´Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¶·î£¸Æü¤Ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£±£±Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç£³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢£±¡¢£²·³ÄÌ¤¸¤Æº£µ¨½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡£Á°Æü£±£²Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï¡¢ÁáÀî¤«¤é¥¤¡¼¥¹¥¿¥óº£µ¨£±¹æ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©£²¥é¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É£²°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¡¢£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£