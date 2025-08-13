¡ÚÀ¾Éð¡Ûº´Æ£ÂÀÍÛ¤¬¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à·î´Ö£Í£Ö£Ð¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡Ö£±·³¤Ç¤â·î´Ö£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡À¾Éð¡¦º´Æ£ÂÀÍÛÆâÌî¼ê¤¬£±£³Æü¡¢£··îÅÙ¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à·î´Ö£Í£Ö£Ð¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ï£··î¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£±£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä£¸Ê¬£±ÎÒ¡¢£±£¶°ÂÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¡¢£±ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏºòÇ¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç¿ÀÆàÀîÂç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿±¦Åêº¸ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç£··î£²£µÆü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£½é¤ÎÆ±¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¡ÖºÙ¤«¤¤¿ô»ú¤ò¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡££··î¤Ï¥à¥À¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£±·³¤Ç¤â·î´Ö£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£