Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¦äªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Á¤ã¤Ý¤ó¡ª¡×¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢Î¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿äª¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¥¢¥ó¤ÈË¬¤ì¤¿ÉÙ»³¤Ç¤Î¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°ËÆ¦ÂçÅç¤Î³¤¤òµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë±Ë¤°»Ñ¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯7·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡8·î12Æü¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÄ«¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥É¥¿¥¦¥ó¤ò¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Á¤ã¤Ý¤ó¡ªºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢³¤¤ËÉâ¤«¤Ó¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë