Ｊ１町田は１３日、東京・町田市内で次節のＣ大阪戦（１６日・Ｇスタ）へ向けた公開練習を行った。１２日にＧ大阪から電撃加入したＭＦネタラビ（２８）は、この日の練習から早速チームに合流。パス回しや８対８のミニゲームなど、１時間ほど汗を流した。初日の練習を終えたラビは「みんな歓迎してくれていますし、ここに来られてとても幸せ。もっと時間をかけて知り合うことはこれからもやっていきたい。みんないい人たちなので、同じターゲットに向かってしっかり準備して戦っています」と振り返った。

イスラエル代表でもあるラビは、２３年に当時Ｊリーグ史上初のイスラエル人選手として、Ｇ大阪に加入。司令塔型のボランチとして、ドリブルやターンなど攻撃面で強みを見せてきた。町田は中山雄太、前寛之、下田北斗、仙頭啓矢、白崎凌兵が開幕からボランチを務めてきたが、攻撃面で新たなピースが加わることになった。「チームメートをこれからも色々と観察して、話しながら、どうしたらいいのか、やりやすいのかを考えて話して行けたら。出来るだけ最高の形でチームを助けていきたい」と意気込んだ。

町田には既に多くの代表選手が在籍。６人の日本代表経験選手（ＧＫ谷晃生、ＤＦ昌子源、ＤＦ中山雄太、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＦＷ相馬勇紀、ＦＷ西村拓真）はもちろん、ＦＷオセフンとＦＷナサンホも７月の東アジアＥ―１選手権の韓国代表に選出。ＦＷミッチェルデュークはオーストラリア代表、ＤＦドレシェビッチはコソボ代表にそれぞれ選ばれており、ラビも含めて合計で１１人が代表経験者となる。

チームはこの日の時点でリーグ首位と勝ち点４差の５位。リーグ戦はクラブ記録の６連勝中、公式戦は９連勝中で、ギアを上げている。天皇杯も８強に残っており、秋からはアジア・チャンピオンズリーグエリートも開幕する。「新しい私の１章が始まる。みんなに感謝したい」とラビ。イスラエルの強豪マッカビ・ハイファでは欧州チャンピオンズリーグ出場の経験もある２８歳の実力者が、町田に新たな化学変化をもたらす。