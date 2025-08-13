ÉÙ»Î¿Ó¾ßÌý ÂèÆó¹©¾ì¤¬½×¹© À¸»º¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å
ÉÙ»Î¿Ó¾ßÌý¤Ï7·î30Æü¡¢ºòÇ¯Ãå¹©¤·¤Æ¤¤¤¿ÂèÆó¹©¾ì¤ò½×¹©¤·¤¿¡£
Æ±¹©¾ì¤Ï½¾Íè¤ÎÂè°ì¹©¾ì¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡ÊPET¡Ë¾¦ÉÊ¤ò¹â¸úÎ¨¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤È¿·µ¬¼è¤ê°·¤¤¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤Î2¥é¥¤¥ó¤ò¹½¤¨¤ë¡£PET¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï½¾Íè¹©¾ì¤ÎÌó2ÇÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¼ê¤¬¤«¤«¤é¤º¸úÎ¨À¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¿Í¤äÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»æ¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Î¶¡µë¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î·Á¾õ¤ÏºÊñ»þ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Æ±ÍÆÎÌ¤ÎPET¤äÉÓ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊÇÛÁ÷»þ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò½Ì¾®¤Ç¤CO2¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤Ï7¿Í¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¡£ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¹©¾ì¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ëÈ¯ÅÅ¤äCO2¤ÎÈ¯À¸¤¬¾¯¤Ê¤¤Ç³ÎÁ¤È¤·¤ÆLPG¤òºÎÍÑ¡£¾®Çþ°Ê³°¤ÎÆÃÄê7ÉÊ¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂèÆó¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ä¡¢Ì£¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸¶ÅÀ²óµ¢¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÆ±¼ÒÁÏ¶È¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¡ÖÉÙ»Î²°¿ÓÊ¼±Ò¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸¶ÎÁ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¿©ºà¤ÎÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹ÇÛÎ¸¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¸¶ÎÁ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶ãÌ£¤·¡¢¤Ä¤æ¤Ë»È¤¦¤·¤¤¤¿¤±¤Ë¤ÏºÇ¹âµé¤Ç¤¢¤ë¸¶ÌÚºÏÇÝ¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤ò»ÈÍÑ¡£¹©¾ì¤ÇÄ¾Ãê½Ð¤¹¤ë¤·¤¤¤¿¤±¤ÏÃÏ¸µÂçÊ¬¸©»º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤À¤·¤Ë¤Ï¹ñ»ºÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÊÆ¤³¤¦¤¸¤ò»È¤¤¡¢½¾Íè¤Î³ïÀáÅù¤ÎÆ°Êª¸¶ÎÁ¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÇÍ¥¤·¤¤¤¦¤ÞÌ£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï±ö¤³¤¦¤¸¤Ë¤è¤ëÂù¤ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÇò¤À¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÉÊ¼Á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¶ÆÃÁªÆóÃÊ»Å¹þ¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¡¢JASµ¬³Ê¾¦ÉÊ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¦¤ÞÌ£¤¬ÆÃÄ§¡£¤¹¤¾Æ¤¤ï¤ê¤·¤¿¤È¤Ý¤ó¿Ý¤ÏÇò¤À¤·¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤Èº«ÉÛ¤Î¹ç¤ï¤»¤À¤·¤ò»ÈÍÑ¡£²Ã¤¨¤Æ¤Ý¤ó¿Ý¤Ë¤ÏÂçÊ¬¸©»º¤«¤Ü¤¹²Ì½Á¤ÈÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ì¥â¥ó¤Î¥Þ¥ê¥ó¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ9·î1Æü¤«¤é5¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Íè½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³È½¼¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÉÙ»Î¿Ó¾ßÌý´ë²èÉô¡Ë¤Èº£¸å¤Î¾¦ÉÊ¶¡µë¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂèÆó¹©¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ú½»½ê¡ÛÂçÊ¬¸©±±µÏ»ÔÂç»úËö¹»ú¹õ´Ý162ÈÖ1¡ÚÉßÃÏÌÌÀÑ¡Û5886.98Ö¡Ú±ä¤ÙÌÌÀÑ¡Û1878.86Ö¡Ú¹½Â¤¡ÛSÂ¤ÃÏ¾å1³¬·ú¡ÚÀ¸»ºÇ½ÎÏ¡ÛPET¤Î½¼Å¶Ç½ÎÏ3000ËÜ¡¿»þ¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Î½¼Å¶Ç½ÎÏ1500ËÜ¡¿»þ¡£