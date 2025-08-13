£Ã£Á£Ð£É£Ô£Á¡¢4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï78¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡¢¾å´üÇÛÅö¤ò3±ß¼Â»Ü
¡¡£Ã£Á£Ð£É£Ô£Á <7462> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(14:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ78.4¡ó¸º¤Î800Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢4-9·î´ü(¾å´ü)·×²è¤Î4400Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï18.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î53.9¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢½¾ÍèÌµÇÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º£´ü¤Î¾å´üÇÛÅö¤ò3±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤ÏÌµÇÛ)¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.3¡ó¢ª1.8¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢½¾ÍèÌµÇÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º£´ü¤Î¾å´üÇÛÅö¤ò3±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤ÏÌµÇÛ)¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.3¡ó¢ª1.8¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹