¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¡ÖÆ±Î¨¼ó°Ì¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¾¡¤Á±Û¤·43¹æ¡É¤â¶õË¤¤Ë¡Ä¡Ä¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Î¿¤²¤º±äÄ¹¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ë¥êー¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î43¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÂçÃ«¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç°ì»þ¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬Î¿¤²¤º±äÄ¹Àï¤Ø¡£10²óÎ¢¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤â¼Â¤é¤º
5－5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡£Ìµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼êÍÞ¤¨¥±¥ó¥êー¡¦¥¸¥ã¥ó¥»¥óÅê¼ê¤Î·è¤áµå¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÃ¡¤¹þ¤à43¹æ¥½¥í¤ò¥Þー¥¯¡£³ÑÅÙ29ÅÙ¡¢Â®ÅÙ114.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.7¥¥í¡Ë¤Î¡Ö³Î¿®ÃÆ¡×¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬9²óÎ¢¡¢º£µ¨¤Î²ÝÂê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬¤Þ¤¿¤âÃ¾¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¡£5ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ù¥·¥¢¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥ì¥ó¥Òー¥Õ¥©ÆâÌî¼ê¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥íー¥¬¥ó¡¦¥ª¥Ï¥Ã¥ÔーÊá¼ê¤Ë»Íµå¡£µ¾ÂÇ¤È·É±ó»Íµå¤Ç1»àËþÎÝ¤«¤é¡¢¥Îー¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ì¥¨¥ëÆâÌî¼ê¤ËÆ±ÅÀµ¾Èô¤òµö¤·¤¿¡£
±äÄ¹10²óÎ¢¤Ë¤Ï¡¢6ÈÖ¼ê¥Ù¥ó¡¦¥«¥¹¥Ñ¥ê¥¢¥¹Åê¼ê¤¬¥¸¥çー¡¦¥¢¥Ç¥ë³°Ìî¼ê¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¤³¤ÎÆü¾¡Íø¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÀ¾ÃÏ¶èÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï7·î¤Ë10¾¡14ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢8·î¤â¤³¤ì¤Ç5¾¡6ÇÔ¤Ë¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー°Ê¹ß¤ÇÃù¶â¤ò8¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Æ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£