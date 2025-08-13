人気テレビアニメ「弱虫ペダル」を体感できるイベントが開催中です。

夏休みのお出かけにもピッタリの会場で長崎限定のグッズなどを調査してきました。

出島メッセ長崎で開催中のテレビアニメ『弱虫ペダル10周年フェスティバル』長崎会場 ザ ファイナル

会場には、アニメ原画、絵コンテの展示、作品中のシーンを再現したフォトスポット、主人公『小野田坂道』等身大フィギュアも！！

「弱虫ペダル」を体感できる展示となっています！

（浅井 美月 さん）

「全国各地で開催された、見どころ満載の人気イベントで、グッズの方も魅力ある商品を用意してあります。

このイベントでしか買えないグッズはもちろん、長崎会場限定のコラボ商品など、盛りだくさんの商品をとりそろえています。

弱虫ペダルの世界を感じながら見て楽しめ、使って楽しめるイベントオリジナルグッズを選んでください。」

TVアニメ『弱虫ペダル10周年フェスティバル』

人気のグッズ…まずは第5位。

5位 公式イベントパンフレット 2200円（税込）

ファン必見の『公式イベント パンフレット』です

作品10年の歩み…パンフレットでしか読めないキャラクター担当声優のインタビュー

描きおろしキャラクターのギャラリーページ

全32ページです。

4位 トレーディング名言アクリルキーホルダー 880円（税込）

キャラクターの名言がキーホルダーになりました。

第4位は『トレーディング名言アクリルキーホルダ-』です。

キャラクターの裏には…作中に出てくる名言が書かれています。

『僕は君を抜いてゴールを獲る』

『絶対あきらめない！それがチーム総北だ』

感動のあのシーンが蘇ります。

キャラクターはもちろん、好きな名言で揃えてみてはいかがでしょうか？

3位 トレーディングホログラム缶バッジ クライマーVer. 550円（税込）

第3位は『トレーディングホログラム缶バッジ クライマーVer. 』

小野田坂道、巻島裕介、東堂甚八、

自転車競技で上り坂が得意なクライマー。

そんなクライマー7人のキャラクターが缶バッジになりました。

キラキラと背景が光るホログラム仕様です。

スプリンターやオールラウンダーのバージョンもありますよ

2位 長崎会場限定 オリジナルカステラ 2200円（税込）

弱虫ペダルと長崎銘菓のカステラがコラボです。

第2位は『長崎会場限定！オリジナル カステラ』

ふんわりカステラの上に10周年フェスティバルのロゴマークが焼印されています。

SNS映えする会場限定のオリジナルカステラ

お土産にはもちろんご自宅用にもいかがでしょうか？

1位 トレーディングブロマイドコレクション 275円（税込）

（浅井 美月 さん）

「TVアニメ『弱虫ペダル10周年フェスティバル』。人気グッズ 第1位は、こちら…『トレーディング ブロマイドコレクション』です。」

作品で活躍する人気キャラクター20人の描きおろしイラストがブロマイドになりました。

（浅井 美月 さん）

「表情豊かなキャラクターたちの名前入りブロマイド。

推しのキャラクターを揃えて、スマホケースにいれて持ち歩いたり、シリーズで揃えて部屋に飾ったり、アルバムにしたりと、 楽しみかたは無限大です。

会場でしか手に入らないオリジナルグッズ。この他にも多数そろえていますので、ぜひご来場ください。」

イベントの詳細は公式ホームページよりご確認ください。