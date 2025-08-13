敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でエンゼルス戦で、延長10回に6-7のサヨナラ負けを喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「自らを苦しめている場面がある」と語った。

5-5で迎えた9回無死。先頭の大谷翔平が右翼席への43号ソロを放って勝ち越し。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）の一発に、大谷は右手を上げてガッツポーズ、ドジャースベンチに向かって吠えた。しかしその裏、ベシアが同点に追いつかれると、延長10回無死一、三塁でカスパリウスがサヨナラ打を許し3連敗となった。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組は、ロバーツ監督の囲み取材を中継。「もっと良い野球をしなければいけない。併殺打も三重殺もあった。自らを苦しめている場面がある」と話した。「エンリケスが良かったり、エメットが5回まで投げたりと、良い部分もあった」とポジティブな部分を強調するも、「チーム全体として改善していかなければいけない。順位表を見れば、もっと良い野球をして勝つ術を見つけないと」と語った。

同点に追いつかれたベシアについては「なぜ制球が定まらなかったのか分からない。ここ数登板は、これまで見せてくれていた投球ではない。だから原因を探らないといけない」と予期せぬ不調を嘆き、「彼が不安定なことは驚きだけど、我々はこれを乗り越えるよ」と前を向いた。

この日、1ゲーム差で2位だったパドレスが勝利し、ついに68勝52敗で並んだ。ドジャースは4日（同5日）のアストロズ戦から7連敗。3日の時点で2位パドレスとの差は9ゲームあったが徐々に縮まっていった。4日（同5日）以降は12勝20敗。一方、パドレスはこの期間、22勝12敗と好調だった。



