「ショウヘイは信じられないほど素晴らしい」かつての本拠地で“MVPコール”と米記者　4戦連発43号も…延長戦で敗れて3連敗

大谷が一時勝ち越しとなる43号ソロを放った(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間8月12日、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。5−5で迎えた9回の第5打席で一時勝ち越しとなる43号ソロを右翼席へ放った。今季2度目の4戦連発となった。しかし、直後に同点に追いつかれると、延長10回にジョ・アデルのサヨナラ打で7−6で敗れた。

本塁打王争いでは、フィリーズのカール・シュワバーを抜いてナ・リーグ単独トップに再び浮上した。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、角度29度、飛距離404フィート（約123.1メートル）で右翼席へ飛び込んだ。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「エンゼル・スタジアムではMVPのコールが湧き起こっている。ショウヘイ・オオタニは信じられないほど素晴らしい」と驚きの投稿をしている。