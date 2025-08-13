「ショウヘイは信じられないほど素晴らしい」かつての本拠地で“MVPコール”と米記者 4戦連発43号も…延長戦で敗れて3連敗
大谷が一時勝ち越しとなる43号ソロを放った(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間8月12日、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。5−5で迎えた9回の第5打席で一時勝ち越しとなる43号ソロを右翼席へ放った。今季2度目の4戦連発となった。しかし、直後に同点に追いつかれると、延長10回にジョ・アデルのサヨナラ打で7−6で敗れた。
【動画】三重殺の次の打席で…大谷翔平の豪快43号チェック
本塁打王争いでは、フィリーズのカール・シュワバーを抜いてナ・リーグ単独トップに再び浮上した。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、角度29度、飛距離404フィート（約123.1メートル）で右翼席へ飛び込んだ。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「エンゼル・スタジアムではMVPのコールが湧き起こっている。ショウヘイ・オオタニは信じられないほど素晴らしい」と驚きの投稿をしている。
この試合、6回無死一、二塁の第4打席ではまさかのトリプルプレイに打ち取られ、呆然とする姿があった。そんな悔しさを払しょくするかのように、一発を放ってみせた。
ただ、大谷の一発の直後の9回裏、アレックス・ベシアが一死満塁からノーラン・シャヌエルに犠飛を浴びて6−6の同点に追いつかれてしまい、延長戦に突入。10回にベン・カスぺリウスがサヨナラ打を浴びて6−7で敗れた。ドジャースは3連敗となった。
