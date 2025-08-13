¹â¶¶°¦¡¢NCT WISH¤Î¥°¥Ã¥º¿È¤Ë¤Ä¤±½¾·»Äï½Ð±é¤Î¡ÖSMTOWN¡×¤Ø ¿ä¤·¤â¹ðÇò¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ê¥¯¤â´î¤ó¤Ç¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡Û¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶°¦¤¬8·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£SM ENTERTAINMENTÁÏÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¡ÖSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡×¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶°¦¤È½¾·»Äï¤ÎNCT WISH¥á¥ó¥Ð¡¼
¤³¤ÎÆü¡¢¹â¶¶¤Ï8·î9¡¦10Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¸ø±é¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Æ±¸ø±é¤ò¸«¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤Û¤ó¤Ã¤È¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤ÆÁáÂ®WayV¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥¯¤¬1ÈÖ¤À¤±¤É¤Í ¤¢¤È¡¢¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ó ¤Ï¤¡¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈWayV¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ö¥¤¡Ë¤ÈNCT¡Ê¥¨¥Ì¥·¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¤ÎMARK¡Ê¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ½¾·»Äï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëNCT WISH¡Ê¥¨¥Ì¥·¡¼¥Æ¥£¡¼¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎRIKU¡Ê¥ê¥¯¡Ë¤òÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ÏNCT WISH¤äNCT 127¡Ê¥¨¥Ì¥·¡¼¥Æ¥£¡¼¥¤¥Á¥Ë¥Ê¥Ê¡Ë¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖWayV¤ÎÃæ¤À¤ÈÃ¯¥Õ¥¡¥ó¡©¡×¡Ö¿ä¤·¤Î¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥³¡¼¥ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ê¥¯¤â´î¤ó¤Ç¤½¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶¦´¶¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎDNA¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¹â¶¶°¦¡ÖSMTOWN¡×¥é¥¤¥Ö¤Ø
¢¡¹â¶¶°¦¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
