AKB48¸þ°æÃÏÈþ²»¡ÖÀäÂÐ¥Ð¥¹¥±¤·¤Á¤ã¤À¤á¥³¡¼¥Ç¡×¤Ç¥¹¥é¥êÈþµÓ¡Ö³Î¤«¤Ë´í¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÀÖ»÷¹ç¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡ÛAKB48¤Î¸þ°æÃÏÈþ²»¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ß¥Ë¾æÈþµÓµ±¤¯¡ÈÀäÂÐ¥Ð¥¹¥±¤·¤Á¤ã¤À¤á¥³¡¼¥Ç¡É
¸þ°æÃÏ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¥Ð¥¹¥±¤·¤Á¤ã¤À¤á¥³¡¼¥Ç¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¨¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤¿ÀÖ¤¤¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÇò¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹õ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë´í¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÀÖ»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡ÖµÓåºÎï¡×¡ÖÁö¤ë¤Î¤â´í¤Ê¤¹¤®¤ë¥³¡¼¥Çww¡×¡Ö¤«¤Ã¤³²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ß¥Ë¾æÈþµÓµ±¤¯¡ÈÀäÂÐ¥Ð¥¹¥±¤·¤Á¤ã¤À¤á¥³¡¼¥Ç¡É
¢¡¸þ°æÃÏÈþ²»¡ÖÀäÂÐ¥Ð¥¹¥±¤·¤Á¤ã¤À¤á¥³¡¼¥Ç¡×¤òÈäÏª
