「TGC北九州2025」川口ゆりな・山中柔太朗ら出演者第3弾解禁 DXTEENも出演決定
【モデルプレス＝2025/08/13】「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（TGC 北九州 2025）が、10月11日に西日本総合展示場新館にて開催。この度、出演者第3弾とメインアーティスト第2弾が解禁された。
ゲストモデルには、モデル、俳優、アーティストとマルチに活躍し、7月21日に大千穐楽を迎えた世界的ヒット作品「梨泰院クラス」初のミュージカル出演が話題を呼んだ川口ゆりなの出演が決定。
ゲストには、7月12日・13日に、グループ史上最大規模となる2万人を動員したワンマンライブを国立代々木競技場 第一体育館にて開催した7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。のメンバーで、3月〜4月に放送されたドラマ「熱愛プリンス」では初のW主演を務めた杢代和人、“予想裏切りソング”として話題を呼んだ楽曲「イイじゃん」のSNSでの総再生回数が10億回を突破する快挙を達成した5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで、「TGC 北九州 2019」以来6年ぶりのTGC北九州出演となる山中柔太朗、SNS総フォロワー623万人超え（3月時点）のクリエイターユニットで、時代を象徴する強烈な個性と多様性を持つ午前0時のプリンセス（「TGC」初登場）。
さらに、8月8日に4都市8公演で10万人を動員したツアーを完走したばかりのメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーで、 2026年に公開予定の映画「純愛上等！」では山中とともにW主演を務める高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、大河ドラマ「どうする家康」やドラマ「GTOリバイバル」をはじめとした数々の話題作に出演する若手俳優・日向亘、BE:FIRSTらが所属するBMSGが打ち出す新時代の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバーのNAOYA、福岡県出身のRYUKIら、「TGC北九州」初登場となる4人が決定した。
また、メインアーティスト第2弾には、6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENが決定。DXTEENはJO1・INIの弟分としてデビューした田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰、そして福岡県出身の大久保波留からなるグループで、「TGC北九州」初登場となる。（modelpress編集部）
イベント名称：TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：TGC北九州2025）
開催⽇時：2025年10⽉11⽇（⼟） 開場12：30 開演14：00 終演18：30（予定）
会場：⻄⽇本総合展⽰場新館（〒802-0001 福岡県北九州市⼩倉北区浅野3-8-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、希空、土方エミリ、MINAMI、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順
モデル：石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、みりちゃむ 他 ※50音順
ゲスト：今井暖大、午前0時のプリンセス、小宮璃央、高松アロハ、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50音順
メインアーティスト：DXTEEN、FRUITS ZIPPER、マルシィ、WILD BLUE 他 ※50音順
MC：ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順
