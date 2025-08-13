Netflixドラマ「極悪女王」で大森ゆかり役を演じた女優・隅田杏花（29）が13日、自身のSNSを通じて、第1子を出産したことを発表した。



Xに掲載した文書で「先日、無事に第一子を出産しました。母子共に健康です」と報告。「自分がどうなっても絶対に幸せになって欲しい。そんな存在と出会えたこと、奇跡だと思っています。この子がたくさんの愛に包まれて過ごせるように母頑張ります！」などと母としての思いをつづった。



隅田は「極悪女王」に出演するにあたって、役作りのためにオーディション時から約13キロも増量。激変した比較写真が話題になった。2025年4月に自身のSNSで「2024年3月にかねてよりお付き合いしていた方と入籍し2人での生活をスタートさせております」と結婚していたことを報告。同時に「新しい命を授かることができました」と妊娠も公表していた。



（よろず～ニュース編集部）