「極悪女王」13キロ増量の29歳女優、第1子出産を報告【全文】「絶対に幸せになって」母としての思い吐露
Netflixドラマ「極悪女王」で大森ゆかり役を演じた女優・隅田杏花（29）が13日、自身のSNSを通じて、第1子を出産したことを発表した。
【写真】別人やん 役作りで13キロ増量した隅田杏花 肩周りが全然違う
Xに掲載した文書で「先日、無事に第一子を出産しました。母子共に健康です」と報告。「自分がどうなっても絶対に幸せになって欲しい。そんな存在と出会えたこと、奇跡だと思っています。この子がたくさんの愛に包まれて過ごせるように母頑張ります！」などと母としての思いをつづった。
隅田は「極悪女王」に出演するにあたって、役作りのためにオーディション時から約13キロも増量。激変した比較写真が話題になった。2025年4月に自身のSNSで「2024年3月にかねてよりお付き合いしていた方と入籍し2人での生活をスタートさせております」と結婚していたことを報告。同時に「新しい命を授かることができました」と妊娠も公表していた。
【報告全文】
先日、無事に第一子を出産しました。
母子共に健康です。
退院し、家族3人での新しい生活が始まりました。
小さいけれど大きな存在。
自分がどうなっても絶対に幸せになって欲しい。
そんな存在と出会えたこと、奇跡だと思っています。
この子がたくさんの愛に包まれて過ごせるように母頑張ります！
引き続き、子育てもお仕事も精一杯向き合ってまいりますので、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
