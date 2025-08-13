安藤優子、手料理ズラリの豪華食卓披露「夫婦で作ってるの素敵」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】キャスターの安藤優子が13日、自身のInstagramを更新。自宅での豪華な食卓の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】安藤優子「美味しそう」と話題の豪華食卓
安藤は「昨晩も事務所スタッフと3人で､居酒屋アンドー開店」と報告。「作りながら食べて呑むので、キッチンカウンターは便利なのです」とし、食卓を公開した。厚揚げの香味野菜タレかけ、トマトとアーリーレッドのなめ茸ドレッシング、鰹の紹興酒漬けという自身の手料理のほか、「オットは得意のヒレカツ」と夫が作ったヒレカツなどがズラリと並んでいる。
この投稿に、ファンからは「夫婦で作ってるの素敵」「どれも美味しそう」「おもてなしの心がすごい」「居酒屋アンドー行きたい」「参考にします」「料理上手で羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
