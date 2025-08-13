±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢Â©»Ò¤È²Ö²ÐÂç²ñ¤Ø 2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¾®´é¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î°¦É²¸©º£¼£Î¹¹Ô¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
±×¼ã¤Ï¡Ö°¦É²¸©º£¼£¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤òÊó¹ð¡£¡ÖÂ©»Ò¤Èº£¼£¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤³¤ÎÍá°á¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤Î¡×¤È²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤ªÌÌ¤òÃåÍÑ¤·¤¿Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤äÍá°á¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¾®´é¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¡ÖÍá°á»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò»þ´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±×¼ã¤Ï2007Ç¯¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÇßÅÄÄ¾¼ù¤È·ëº§¤·¡¢2008Ç¯¤ËÂ©»Ò¤ò½Ð»º¡£2013Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
