相葉雅紀「大追跡」恒例“もぐもぐタイム”未公開シーン初披露 名物お菓子を絶賛「10個近くは行った」
【モデルプレス＝2025/08/13】大森南朋、相葉雅紀（嵐）、松下奈緒、伊藤淳史、光石研、 遠藤憲一、佐藤浩市が13日、都内にて行われたテレビ朝日系ドラマ「『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（毎週水曜よる9時〜）いよいよ今晩6話放送！キャスト大集合！夏の大感謝祭」に出席。相葉が、同ドラマの未公開シーンを公開した。
【写真】相葉雅紀ら「大追跡」キャスト、浴衣姿で雰囲気ガラリ
6話の放送を前に行われた同イベントでは、これまで放送された中から各キャストのお気に入りシーンについてトーク。相葉は「最後の“もぐもぐタイム”があると思うんですけど、1話は（最後には）なかったんです。でも、台本にはあって撮影もしていたので、来てくださった皆さんには観ていただきたい」と第1話の未公開シーンを公開した。
放映されたのは、岡山名物「きびだんご」を食べたシーンで、相葉は「めちゃくちゃ美味しくていっぱい食べちゃった」と絶賛。また、「カット割りで何回も同じところを撮影するので、僕が1番食べたと思うのですが、10個近くは行ったかと（笑）。相当おいしかったです」と振り返った。
司会者から「『きびだんご』が後半で出てくるのかもしれませんね」と聞かれると、相葉は「可能性はありますよね…美味しかった…」としみじみと呟いていた。
『相棒』、『特捜9』など、数々の人気刑事ドラマが生まれてきた“水曜9時”の伝統的な枠に『刑事7人』以来、10年ぶりに新シリーズが始動。今作は【現代捜査のキーマン】である最先端の部署に初めてスポットライトを当て、【SSBC】の中に新設された、殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する“捜査一課を専門に支援する別班”、【SSBC強行犯係】とそこを取り巻く人々の活躍、そして人間模様を描いていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】相葉雅紀ら「大追跡」キャスト、浴衣姿で雰囲気ガラリ
◆相葉雅紀「大追跡」恒例“もぐもぐタイム”未公開シーン初披露
6話の放送を前に行われた同イベントでは、これまで放送された中から各キャストのお気に入りシーンについてトーク。相葉は「最後の“もぐもぐタイム”があると思うんですけど、1話は（最後には）なかったんです。でも、台本にはあって撮影もしていたので、来てくださった皆さんには観ていただきたい」と第1話の未公開シーンを公開した。
司会者から「『きびだんご』が後半で出てくるのかもしれませんね」と聞かれると、相葉は「可能性はありますよね…美味しかった…」としみじみと呟いていた。
◆「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」
『相棒』、『特捜9』など、数々の人気刑事ドラマが生まれてきた“水曜9時”の伝統的な枠に『刑事7人』以来、10年ぶりに新シリーズが始動。今作は【現代捜査のキーマン】である最先端の部署に初めてスポットライトを当て、【SSBC】の中に新設された、殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する“捜査一課を専門に支援する別班”、【SSBC強行犯係】とそこを取り巻く人々の活躍、そして人間模様を描いていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】