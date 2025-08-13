IVE・ウォニョン＆リズが作詞に参加！4thミニAL『IVE SECRET』トラックリスト公開

IVEが、この夏の音楽シーンを席巻する。

【写真】ウォニョン、キックインセレモニーで“露出衣装”

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは8月12日、IVEの4thミニアルバム『IVE SECRET』のトラックリストを公開した。

トラックリストによると、今回のアルバムにはタイトル曲『XOXZ』をはじめ、『Wild Bird』『Dear, My Feelings』『GOTCHA (Baddest Eros)』『beep（♥beats）』『Midnight Kiss』の全6曲が収録される。

今年2月にリリースされた3rdミニアルバム『IVE EMPATHY』以来、約7か月ぶりとなる新アルバム『IVE SECRET』では、ウォニョンがタイトル曲『XOXZ』の作詞に、リズが収録曲『Midnight Kiss』の作詞に参加し、IVEらしい音楽的カラーをより濃く表現した。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

また『XOXZ』には、IVEの“ナルシシズム”ストーリーを築いてきた作詞家ソ・ジウムも参加している。前作『IVE EMPATHY』のタイトル曲『ATTITUDE』でもウォニョンと共に完成度の高い作品を生みだしただけに、今回も強力なシナジーが期待されている。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）ウォニョン

8月25日にリリースされる4thミニアルバム『IVE SECRET』は、華麗な表情の裏に隠された感情の流れにフォーカスしたアルバムだ。IVEは、自信に満ちた姿の裏側をさらけ出して自らのイメージを再構築し、より立体的なグループへと進化していく予定だ。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）リズ

IVEは、前作の先行公開曲『REBEL HEART』で、韓国主要音源チャート1位を席巻し“パーフェクト・オールキル（PAK）”を達成した。また、タイトル曲『ATTITUDE』ではK-POPチャレンジシーンを熱く盛り上げた。2025年上半期のプレイリストを華やかに彩ったIVEが新アルバム『IVE SECRET』でどんな音楽を届けるのか、期待が高まっている。

なお、IVEの4thミニアルバム『IVE SECRET』は、8月25日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

（記事提供＝OSEN）