河西智美、AKB48時代に大御所歌手激怒で号泣「申し訳なさと悔しさといろんな感情で…」
元AKB48でタレントの河西智美が、12日に放送されたABEMAのバラエティ『愛のハイエナ season4』（毎週火曜 後11：00）#7にゲスト出演。AKB48時代に大御所歌手・和田アキ子から激怒されたエピソードを明かした。
【写真】かわいい！ソロデビュー当時の平成ギャルな河西智美
河西はスタジオゲストとして出演。アイドル時代に受けた“指導”について、河西は年末の歌番組で大御所歌手・和田アキ子の楽屋あいさつに行った際、「やり直しや！」、「そんな小さい声は聞こえんやろ！」と怒られた出来事を回想。「若いんだから元気にやる事が大事。（同じ）ホリプロから来ると楽しみにしていたのに他の事務所の子より元気がなかった」と和田が注意をした意図を知った河西は、「申し訳なさと悔しさといろんな感情で、エレベーターで号泣しました」と反省の念を明かした。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、ついのぞき見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティー。
【写真】かわいい！ソロデビュー当時の平成ギャルな河西智美
河西はスタジオゲストとして出演。アイドル時代に受けた“指導”について、河西は年末の歌番組で大御所歌手・和田アキ子の楽屋あいさつに行った際、「やり直しや！」、「そんな小さい声は聞こえんやろ！」と怒られた出来事を回想。「若いんだから元気にやる事が大事。（同じ）ホリプロから来ると楽しみにしていたのに他の事務所の子より元気がなかった」と和田が注意をした意図を知った河西は、「申し訳なさと悔しさといろんな感情で、エレベーターで号泣しました」と反省の念を明かした。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、ついのぞき見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティー。