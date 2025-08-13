¡Ö7·î¤ÏÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡×¡¡À¾Éð¡¦º´Æ£ÂÀÍÛ¤¬7·îÅÙ¡Ø¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ
¡¡À¾Éð¤Îº´Æ£ÂÀÍÛ¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°7·îÅÙ¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï7·îÅÙ10»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.381¡Ê¥ê¡¼¥°2°Ì¡Ë¡¢16°ÂÂÇ¡Ê2°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.667¡Ê¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡Ë¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢7·î25Æü¤ËÇ°´ê¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖºÙ¤«¤¤¿ô»ú¤ò¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£7·î¤ÏÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì·³¤Ç¤â·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£