タレントの後藤真希（39）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。大人気アイドルらとのオフショットなどを披露した。

後藤は「昭和平成令和 #日本人を支えた80年80曲 ありがとうございました！ LOVEマシーンとても楽しかったです みんなかわいい」とハートの絵文字などを添えてつづり、FRUITSZIPPERの真中まな、 SWEETSTEADYの山内咲奈・白石まゆみ、CUTIESTREETの真鍋凪咲との“豪華アイドル5ショット”を披露。

11日放送の日本テレビ系「昭和・平成・令和 日本人を支えた80年80曲」で、FRUITSZIPPERらが所属する事務所の選抜メンバー「KAWAII LAB.選抜メンバー」らと、自身が加入後初楽曲となり、大ヒットを果たした、モーニング娘。の「LOVEマシーン」を披露した際に撮影されたオフショットを披露。白のワンピースでセンターに立ち、当時から変わらないスタイルと美貌でファンを魅了した。

他にも、白ワンピース姿でカメラに向かって頬を膨らました“ぷく顔”を披露するなど、計4枚のオフショットを投稿。

この投稿にファンからは「めっちゃ可愛いかったです」「誰よりも輝いてました」「ごっちんめちゃ可愛かった」「存在感ハンパないです」「変わらなくキレイ」「さすがでした」「最高のコラボだった」「ごっちんビジュ女神すぎた」「うわすごいコラボレーションですね」など、多くの声が寄せられている。