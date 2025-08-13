39ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¢£¹¥«·î¤Î¿²¤¿¤¤êÀ¸³è¤ÇÈþ°Õ¼±¤ËÊÑ²½¡Öº£¤Ï·ò¹¯¡á¼ã¤µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Èþ°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
±×¼ã¤Ï¡Ö3Ç¯Á°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀç¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¡¢9¥«·î´Ö¿²¤¿¤¤ê¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆµÙ¶È¤·¤Æ¡¢ËèÆüËèÆü¥Ù¥Ã¥É¤ÇÊÉ¤ÎÀ÷¤ß¤ò¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë±×¼ã¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÇòÈ±¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¼ã¤µ¥¤¥³¡¼¥ë¼¹Ãå¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï·ò¹¯¥¤¥³¡¼¥ë¼ã¤µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£·ò¹¯¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¼ã¤µ¤¬¤ª¤Þ¤±¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÈþ°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼½»µÈÈþµª¡Ê52¡Ë¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ÆÍ¾·×¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ò¹¯¤Ê¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¶À¤Ç¸«¤Æ¤Æ¤¤ì¤¤¡×¤È±×¼ã¤Î°Õ¸«¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡£