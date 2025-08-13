「慌てて飛び込まないし…」長友佑都の”しつこさ”を人気解説者が称賛「コンディションが上がってきている」
元日本代表MFの水沼貴史氏が、TBS系列のサッカー専門番組「KICK OFF! J」に出演。FC東京の日本代表DF長友佑都について語った。
長友は、８月10日にホームで行なわれたJ１第25節の鹿島アントラーズ戦（０−１）で、４−４−２の右SBでフル出場した。
守備面でJ１得点ランキングトップのFWレオ・セアラを封じれば、攻撃面では何本も効果的なクロスを入れた。チームを勝利に導けなかったものの、長友自身は好調をアピールした。
攻守で存在感を示した38歳を、水沼氏はこう称える。
「運動量豊富で、スピリッツも感じました。とにかく今、絶好調みたいですね。コンディションが上がってきている」
L・セアラをボックス内で阻止した場面については「慌てて飛び込まないし、身体をつけて、最終的にはシュートを打たせない。しつこいですよね」と解説した。
そして「（かつて長友がプレーした）イタリアとかでも凄い相手とばっかり戦っていたから」と水沼氏はとりわけ守備面での働きを高く評価していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
