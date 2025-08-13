TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÆüËÜÍ­¿ô¤Î¥Ë¥Ã¥È»ºÃÏ¡¦¸ÞÀô»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¥Ë¥Ã¥È¥áー¥«ー¡ÖÆîÂô¥Æ¥­¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤¬7·î31ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÇË»º¼êÂ³¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¿·³ã»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ë¤ÈÉéºÄ¤ÏÌó3²¯±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Æ±¼Ò¤Ï1896Ç¯ÁÏ¶È¤Ç¡¢Âç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È¼Ô¤«¤é¤Î¼õÃí¤Ç¡¢¥»ー¥¿ー¤ä¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤ÉÉØ¿Í¸þ¤±¤Î¹â²Á³ÊÂÓÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

1989Ç¯2·î´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹âÌó48²¯±ßÄ¶¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·2001Ç¯¤Ë¤Ï11²¯±ß¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£¥Ë¥Ã¥È¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉáµÚ¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤­¤¯¡¢2025Ç¯2·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï3²¯3000Ëü±ß¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Ä¤¿¤áÀßÈ÷Åê»ñ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËýÀ­Åª¤ÊºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓ²óÉü¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÇË»º¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎË¥À½¤ò³°Ãí¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ö¹ÓÀî¥Æ¥­¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤âÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£