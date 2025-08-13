元迷惑系YouTuberで現奈良市議会議員のへずまりゅうさんが2025年8月12日にXを更新し、議会の座席が決まったことを報告した。

「居眠り議員を見渡せて...」

7月20日に投開票が行われた奈良市議会選挙で当選を果たしたへずまさん。現在も鹿の保護のため奈良公園でのパトロールを続けていることをXで報告している。

一方、へずまさんは11日にXで「残念ながら奈良市議の中にも議会中に居眠りをする議員がいるようです」と明かし、「言っておきますが見つけ次第叩き起こしてSNSで公開します」と報告。「そして自分自身も気を付け真面目に頑張ります」とつづっていた。

その後、12日にへずまさんは「本日、議席が決定しました」と明かし、「出退表示操作器」の前で撮影した自身の写真を公開。「最前列だったので居眠り議員を見渡せて市長ともバチバチ言い合える席に変更していただきました」と報告した。

「議会を妨害したり居眠り議員を探し出す為に貴重な時間は割きません」

また、へずまさんは「議会はライブ中継で全国に流れます」と明かし、「一番注目されやすい席なので皆さん自分の活動を見て応援して下さい。誰よりも全力で奈良から日本を明るくして参ります」と意気込みをつづった。

その後のポストでへずまさんは、今度の自身の行動について、「議会を妨害したり居眠り議員を探し出す為に貴重な時間は割きません。重要なのは奈良市を良い意味で変えることです。安心して下さい」と説明。「勉強会なども率先的に参加します」と明かしていた。

この投稿にへずまさんの元には、「良い意味で変わる気がします！」「暴言など度の越えた言動で退場にならないことを祈る」という声が集まっていた。