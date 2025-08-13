東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）開幕まで１か月となった１３日、スペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二が都内で取材会を行った。日本では１８年ぶり、東京では３４年ぶりの開催となる大舞台が徐々に近づき、「僕は１２月１３日生まれ。１３日って聞いてドキッとしたのは誕生日ではなくて、１か月だから。１か月になるとドキドキしちゃいます」と胸を躍らせた。

織田は１９９７年のアテネ大会から２０２２年オレゴン大会まで、１３大会連続で世界陸上のメインキャスターを務めるなど、長く陸上界を間近で見てきた。

注目は女子やり投げで２連覇を狙う北口榛花（ＪＡＬ）。「日本中みんなが期待していると思います。前回初めて金メダル、（昨年のパリ）五輪でも金メダル。とり方も劇的で、世界陸上は最終投てきで大逆転、パリ五輪は一投目で決めちゃう。何をするかわからないおもしろさがあるから、６投、全部見逃せない」と魅力を熱弁。自国開催だからこそ、「応援の力で、もうあと５メートル、３メートル、飛ばさせてあげたい。人間としても本当にチャーミング。でも期待っていうか、応援します。金（メダル）を期待とかはしない。とにかく応援する気持ちです」とエールを送った。

チケットの販売枚数は既に４２万枚を突破。男女１００メートル決勝、女子やり投げ決勝などの人気チケットは売り切れ状態という。「僕もライブをやって満員じゃなかったときは、ちょっとテンションが下がります。満員の人に見られていると思うと、それだけでもちょっと（気持ちが）上がります。神様お願い。この９日間は、“陸上競技晴れ”で。曇りの方が良いかな。そんな天気になって欲しいです」と笑顔で話した。