¡Úµð¿Í¡Û£³·³¤¬¾åÉðÂç¤Ë¾¡Íø¡¡¥É¥é£´¡¦ÀÐÅÄ½¼ºã¡¢°éÀ®£³°Ì¡¦ÎëÌÚ·½¿¸¡¢»°±º¹îÌé¤¬¼ÂÀïÉüµ¢
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³£´¡½£±¾åÉðÂç¡Ê£±£³Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í£³·³¤Ï¡¢¾åÉðÂç¤È¤Î¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¤Ë£´¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£´£·¾¡£±£·ÇÔ£³Ê¬¤±¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²ó¤ËÅ¨¼º¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤Ê¤ªÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦ÃÝ²¼¤¬º¸Íã¤ØÆÃÂç¤Î·è¾¡£³¥é¥ó¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï¡¢¹ø¤òÄË¤á¤Æ¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦ÀÐÅÄ½¼¡¢º£Ç¯£²·î¤Ë¡Öº¸¸ª´ØÀá¶À»ë²¼¸ª¹Ã¾å¿À·Ð¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿»°±º¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿°éÀ®£³°Ì¡¦ÎëÌÚ·½¤¬¼ÂÀïÉüµ¢¡£ÀÐÅÄ½¼¤¬£±²ó£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¡¢»°±º¡¢ÎëÌÚ·½¤Ï¤È¤â¤Ë£±²óÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£