昨日の夕方から「16時間」も庭の水が出しっぱなしに…！かなりの水道代がかかっていますよね？

16時間水を出しっぱなしにすると水道代はいくら？

水道の蛇口を全開にした場合、一般的には1分あたり12～20リットルの水が出ます。

これを16時間（960分）続けると、1万1520～1万9200リットル（11.52～19.2立方メートル）の水を使った計算になります。

水道料金は自治体や契約内容によって異なりますが、1立方メートルあたり130円と仮定すると、約1500～2500円となります。

思ったほどの高額にはならないかもしれませんが、もちろん地域や使用状況によって差はありますので、正確な金額はお住まいの自治体の料金表で確認してください。



他の時間帯（1時間・6時間・24時間）の料金目安

同じ条件で計算すると、おおよその料金は以下の通りです。

・1時間（720～1200リットル）＝約94～156円

・6時間（4320～7200リットル）＝約562～936円

・24時間（1万7280～2万8800リットル）＝約2246～3744円

これはあくまで目安であり、実際の状況によって料金は異なります。また、使用量が多くなると単価が上がる地域や契約もあるため、長時間の出しっぱなしはやはり避けるべきでしょう。



請求額を抑えるための対処法と減免制度

1．水道局へ相談する

不注意による出しっぱなしは減免の対象外になることが多いですが、パイプの破裂や地中での漏水など、本人が気づけない理由で水が流れ続けた場合は、自治体によって減免制度が適用されることがあります。まずは事情を説明し、可能性を確認しましょう。

2．普段からの節水習慣



・蛇口を使わないときは必ず閉める

・ホースや散水ノズルは止水機能付きのものを使う

・シャワーやキッチンでも出しっぱなしを避ける

こうした小さな積み重ねが、もしものときの影響を小さくします。

3．水量計の定期確認

定期的に水量計（メーター）を確認する習慣をつければ、異常な使用量に早く気づけます。



まとめ：水道代の目安を知って、今後の予防に活かそう

16時間出しっぱなしにした場合の水道代は条件によりますが、蛇口を全開にした場合は1500～2500円程度でしょう。1日（24時間）続くと3000円を超える場合もあります。

万が一高額になった場合は、水道局に事情を説明し、減免制度が使えるか確認しましょう。ただし、不注意による出しっぱなしは対象外となるケースが多い点に注意が必要です。

普段から蛇口の確認や節水グッズの活用を心がければ、同じミスを繰り返す可能性を減らせます。水道代の目安を知ることで、不安を和らげつつ、安心して日常生活を送るための行動が取れるはずです。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー