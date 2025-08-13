¡Úµð¿Í¡Û¥Æ¥£¥Þ¤¬ÀèÀ©ÂÇ¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¡×¡Ä£²·³³ÚÅ·Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½³ÚÅ·¡Ê£±£³Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ³°Ìî¼ê¤¬ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£·ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££°¡½£°¤Î£²²óÀèÆ¬¤Ç²¬ËÜ¤¬º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢²¬ÅÄ¤Î»°¿¶¤Î¸å¡¢½Å¿®¤Îº¸Èô¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Ø¡££²»à»°ÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Æ¥£¥Þ¤¬Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÆâ¤¬³°³Ñ¤ËÅê¤¸¤¿£±£³£±¥¥í¤ÎÊÑ²½µå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡ÖÂÇÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»°¿¶¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥Þ¤ÏÍèÆü£µÇ¯ÌÜ¤Î°éÀ®Áª¼ê¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î£²£°ºÐ¤Î»ý¤ÁÌ£¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïµ»¤¢¤ê¤Î°ìÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£