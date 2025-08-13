嵐の相葉雅紀が１３日、都内で行われたテレビ朝日系連続ドラマ「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜」（水曜・午後９時）の「キャスト大集合！夏の大感謝祭」に出席した。

ひときわ大きな歓声に包まれながら、青の浴衣姿でステージに登場。「いつもスーツで（撮影なので暑いけど）、今日は浴衣なので涼しいです」と喜んだ。

今夏の民放連ドラには相葉だけでなく、松本がＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」（日曜・午後９時）、櫻井が日本テレビ系「放送局占拠」（土曜・午後９時）に出演中。メンバーと会う度、撮影状況などを話すといい「お互い鼓舞し合いながらやっている。刺激になります」。メンバーも「大追跡−」を見ているようで「松潤が見たっていうのを、（大森）南朋さん経由で聞きました」と報告。松本とＮＨＫ大河ドラマで共演経験がある大森経由でその出来事を知る由となったが、相葉はうれしそうだった。

印象に残っている場面を実際の動画を見ながら振り返るコーナーでは「１話の台本にはあって、撮影もしたけど、オンエアがなかった」という”もぐもぐタイム”を選んだ。来場者に向けて特別放映され「きびだんごがうまくて、うまくて。カット割りで何回も何回も撮るので、僕が一番食べて。１０個近く食べましたね」と明かした。

舞台は警視庁の防犯カメラ、通信アプリなどを解析する捜査支援分析センター（ＳＳＢＣ）強行犯係。大森は機動分析担当の伊垣修二、相葉が元警察庁長官の伯父を持つキャリア警官の名波凛太郎、松下奈緒が警視庁捜査一課主任の青柳遥役。ＳＳＢＣを取り巻く３人の物語が描かれる。

この日は大森南朋、松下奈緒、伊藤淳史、光石研、遠藤憲一、佐藤浩市も出席。イベントでメインキャストが勢ぞろいするのは初めてだった。