◆米大リーグ エンゼルス７×―６ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースが敵地でエンゼルスにサヨナラ負けを喫して、３連敗でパドレスに首位に並ばれた。７月３日終了時点では９ゲーム差があった両チームだが、約１か月で一気に詰められた。ドジャースが首位に並ばれるのは、６月１３日にジャイアンツに並ばれて以来２か月ぶりだ。

１回表に大谷の四球を起点にチャンスを作ってＴ・ヘルナンデスの左前適時打で先取点を奪ったドジャース。だが、１回裏にウォードに同点の左前適時打を浴びるなど３点を失って、先発右腕のシーハンが逆転を許した。２回表にはラッシングの２ランで追いついたが、３回にウォードの２８号ソロで勝ち越され、４回にも１点を失ってリードを２点にされた。５回に再びＴ・ヘルナンデスの適時打とパヘスの押し出し四球で追いついたドジャース。６回には大谷がトリプルプレーに倒れる不運もあったが、９回先頭の５打席目で大谷が４戦連発となる４３号をジャンセンから右翼席に運んで一度は勝ち越した。

だが、９回裏にベシアが追いつかれると、同点の１０回にカスペリアスがアデルにサヨナラの適時打を浴びた。エンゼルス戦は今季５戦５敗となった。あす１３日（同１４日）は連敗ストッパーへ、大谷が先発予定。４連勝中のパドレスが勝ってドジャースが負けると、４月２７日以来、約３か月半ぶりに２位に転落する。