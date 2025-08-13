「運転手がガソリン代もらうのはズルい」友人の一言に価値観のズレ【ママリ】

友人との旅行ではいつも運転をする主人公・すみれ。友人・あいとゆっきーは車内で寝てばかり、ガソリン代も払っていませんでした。ですが、別の友人に指摘されたあいはそれが非常識であることに気づき謝罪をしました。一方、納得していないゆっきーからは「運転ってそんなに大変？」と反論されてしまいます。価値観の違いに気づいた二人は、ゆっきーとどのように向き合うのでしょうか。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。人間まおさんによる『ガソリン代どうする？』をどうぞご覧ください。

©︎人間まお

謝ってくれて救われた

友人・あいからの謝罪を受け、これまでのモヤモヤした気持ちが晴れたすみれ。



しかし、あいの「これまでの自分たちが非常識だった」という話に対し、もう1人の友人・ゆっきーは反論があるようです。

「ずるくない？」友人が反論

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

運転手にはガソリン代を払わせないものだという話を聞いたゆっきーはどうも納得ができない様子です。運転手が行きたくて行く場所で、しかもみんなで行って楽しんだのだから割り勘でいいだろうとゆっきーは言います。



「友達を乗せたらタダで行ける」と言うのはお金の面だけで考えると確かにそうなのですが、誰かを乗せることで運転手の責任や緊張感はとても大きなものになりますよね。1人で行くことと誰かを乗せて行くことは決して同じではないというのが、ゆっきーは理解できないようです。

友人の言葉に思わず「よく言ってくれた」と心の中で声が出た

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

「ずるくない？」と言うゆっきーに対して、あいは「乗せてもらう人が言うのはおかしい」と言います。何も言えずいたすみれですが、あいの言葉に思わず「よく言ってくれた」と心の中で声が出たようです。



そもそも車がなければ成り立たなかった旅行だったということ。ゆっきーは乗せてもらっている立場です。ただ乗っていただけの人と運転していた人の苦労が全く同じとは到底思えませんし、車を出してくれることや運転してくれることは決して当たり前のことではないということを理解していないように思えます。

2人はその後、考えを変えてくれた

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

「2人がそう言うならわかったよ」と言い一応納得してくれたゆっきー。もう2人と旅行には行くまいと思っていたすみれですが、もう一度だけ行ってから決めようと考えを改めます。次の旅行では計画を積極的に考えてくれたり、ガソリン代を2人が払ってくれるなどすみれへの配慮が感じられました。すみれは、友人たちが変わったことで旅行が楽しくなったようです。



価値観やお金に関する考え方など、友人といえども違って当たり前ですね。ときにはそれで揉めたり、嫌な気持ちになることもあるかもしれません。しかし、おかしいことはおかしいと伝えることで、よりよい関係が築ける関係性も良いのではないでしょうか。

