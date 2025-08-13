ドラマ『40までに』出演で話題の庄司浩平、2nd写真集発売決定 発売記念イベントも実施【コメント全文】
俳優・庄司浩平の2冊目となる写真集『庄司浩平写真集（タイトル未定）』が、26歳の誕生日である10月28日に発売される。13日にKADOKAWAが発表した。
【収録カット】胸元ざっくり！色っぽい表情をみせる庄司浩平
今作は文学を愛する庄司本人が書き下ろした、14の文章をもとに、制作サイドと練り上げ撮影テーマを設定した、物語形式の写真集。撮り下ろした写真と庄司が書き下ろした文章が組み合わさり、まるで純文学作品のようなエモーショナルなひとつの物語が繰り広げられる内容となっている。
現在と過去が交差する物語で、荒廃したアパートから幻想的な夜の森、未来を感じさせる夜明けの海など、シーンが変わるごとに役者としての表現力の幅を存分に見せつけた。
また、写真集の発売を記念したイベントの開催も決定。東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA（11月3日）、大阪・HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI（11月8日）、東京・SHIBUYA TSUTAYA（11月9日）での実施が予定されている。
庄司は1999年10月28日生まれ、東京都出身。テレビ朝日系『仮面ライダーガヴ』でラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役のほか、テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）に田中慶司役として出演している。
■庄司浩平 コメント
日頃の皆さまの応援のおかげで、この度2冊目となる写真集を出させていただくことになりました。
今回の写真集は1冊目のフレッシュさとはまた別のベクトルで、読み物として楽しんでいただける作品となっています。皆様是非、お楽しみにしてください！
