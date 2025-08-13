朝、ママを起こす手元に注目！2歳児が手にしていた“鈍器”に6万いいね「これは反則」「笑い止まらん」【ママリ】

たたかれたら痛そう！朝、ママを起こす2歳児の手元に6万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ねたろう・2y(@srj_mama)さんの投稿です。子育て中は常に寝不足で、いくら寝ても寝足りないもの。子どももぐっすり寝てくれればいいのに、なぜか早起きだったりするから不思議ですよね。





ママが寝ていることが不満だったのか、娘さんはママを起こすことにしました。ところが、その手にはまさかの物が…。思わず目を疑う起こし方にきっと驚くはず。

©︎srj_mama

ねぇ、アボカドでぶっ叩かれて起きたことってある？

私はあります。今です。

アボカドでママを叩いて起こしてきたという2歳の娘さん。熟れ具合にもよりますが、かなり痛そうですよね。ねたろう・2yさんによると、起きた娘さんが寝室からキッチンに移動して、持ち出したといいます。2歳児の行動力は想像以上ですね。



この投稿に「どっから持ってきたの」というリプライが寄せられていました。他にも、さまざまなもので起こされたエピソードもたくさん。「ピコピコハンマー」「積み木」など、さまざまなものでたたかれた経験がある方がいるようです。つくづく、親って大変ですよね…。



この斬新な起こし方も、将来は娘さんとの笑い話になるかも。育児の大変さを再認識するとともに、面白いエピソードは思い出に残しておきたいと思える投稿でした。

玄関に並んだ極小サイズの靴、持ち主に12万いいね

めいむー 4y＋2y🦪🦪(@ahaha_no_hataro)さんの投稿です。子どものお気に入りのお人形やおもちゃが、家族のような存在になることがありますよね。お人形用の食器を食器棚に一緒にしまったり、ぬいぐるみ用の服を一緒に洗濯してたたんだり…。



子どもに「家族認定」をされたおもちゃは、人型のおもちゃでなくても、おふとんをかけて一緒に寝ることだってあります。めいむー 4y＋2y🦪🦪さんのお家では、玄関にとっても小さな靴が、家族の靴と同じように並んでいたそう。



2歳の次女の靴よりも、はるかに小さいその靴とは…？

©ahaha_no_hataro

右上から時計回りに夫・次女・長女・メル

お家の玄関に並んだのは「メル」という名のお人形の靴。おそらくあの有名なお人形なのではないでしょうか…？



この投稿には「メルって呼び捨てがオモロイです😂😂」「ちゃんと並べててかわいい🩷」「うちもメル呼びで同じ方居てうれしくなりコメントしちゃいました(笑)」などのリプライがついていました。



一緒にお出かけをした後なのか遊んだ後なのかは分かりませんが、家族の靴と並ぶ小さな靴がかわいらしいですね。メルちゃんもこんなふうに家族として接っしてもらえたら、きっと幸せを感じていることでしょう。



気持ちのほっこりするかわいい投稿でした。

「俺が…」わが子をベタ褒めされた父、気づいた真実に14万いいね

Dr.ぴぴぴP(@Hematologist_P)さんの投稿です。赤ちゃんを見た人からかけられる言葉の1つに「あら、かわいい。パパ(ママ)にそっくりね」というものがあります。



ある日、職場でわが子をべた褒めされた投稿者さん。褒めてもらった言葉を聞いているうちに、1つの真実にたどり着いたそうですが…？

娘の写真をみた研修医に「激かわですね！！！マジ激かわですよね！！！！」「てか顔一緒ですよね！？」と言われ、俺が激かわであることが判明した。

赤ちゃんは「激かわ」そして、父であるDr.ぴぴぴPさんとそっくり…ということは、赤ちゃんにそっくりな父も「激かわ」…？つなげて考えた結果、新しい答えにたどり着いたのですね。



この投稿には「言ってることもかわいい」「私の父も産まれたばかりの孫をみんなに『そっくりだ‼️』と言われて『俺ってこんなにかわいいの⁉️」』て喜んでました😂❤️うれしいですよね😂❤️」「かつて、娘さんの写真を見た看護師に『先生に似てる！めっちゃ似てる！なのになんでかわいいの⁉︎おかしいって‼︎』と叫ばれたドクターがいました」といったリプライがついていました。



わが子が褒められるのは、うれしいですよね。しかも、自分にそっくりだと言われた上に「かわいい」と褒められれば、似てると言われた側も悪い気はしません。赤ちゃんが大きくなって、パパやママに似たすてきな人になってくれたら、さらにうれしいですよね。世界の優しさを感じるかわいらしい投稿でした。

