タレントの辻希美（38）が、退院したことを報告し、生まれたばかりの我が子との親子3ショットを披露した。

辻は2025年8月9日に更新したブログで、第5子となる次女が誕生したことを報告。「18年ぶりの小さな小さな女の子です。家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」

その後は、生まれたばかりの次女の写真や長女・希空が次女を抱っこする姿などを公開し、「天使。可愛いなあ...」「赤ちゃんすでに辻ちゃんに似てる」など、SNS上で多くの反響が寄せられていた。

赤ちゃんとの親子3ショットを公開「家族7人生活がスタートです」

12日の更新では、両親が病院を訪れたことを明かした辻。

「きのうはジジババがbabyに会いに来てくれました。 昔ながらの肩でのゲップではなく、令和版のゲップのやり方をババが助産師さんに教えてもらって初挑戦。 か、か、か、可愛い過ぎだろぉ。 自分でやるとこのアングルの顔が見れなかったからきのう可愛過ぎてたまげた。初笑顔」

続く投稿では、退院したことを報告し、親子3ショットを披露している。「無事退院しました。今回の出産は本当に最高に幸せなお産で。 それはステキな産院に出会う事ができ、 ステキなお産をさせてくれた先生や助産師さんのおかげでした。最後にbabyフォトの撮影もして下さり、 ご飯も本当に美味しかったです。 本当に出産前から退院までお世話になりました。 きょうから杉浦家、家族7人生活がスタートです」（『ABEMA NEWS』より）