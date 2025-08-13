µð¿Í¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê

µð¿Í¤Î¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬1·³¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ï6·î8Æü¤Ë1·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢2·³¤ÇÄ´À°¡£ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤ò½ù¡¹¤Ë¤¢¤²¡¢11Æü¤È12Æü¤Î2·³³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï6ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ3ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¸½ºß¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤È¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÉÛ¿Ø¤ò¤·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£