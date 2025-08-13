日本野球機構(NPB)は13日、7月度の「スカパー！ファーム月間MVP賞」の受賞選手を発表。イースタン・リーグからは西武の佐藤太陽選手、ウエスタン・リーグからはソフトバンクのイヒネ イツア選手が選出されました。

2024年ドラフトの育成2位で神奈川大から入団した佐藤選手は7月、10試合に先発出場し、打率.381(リーグ2位)、16安打(2位タイ)、得点圏打率.667(リーグトップ)と好成績を残しました。11日のオイシックス戦では5安打、翌12日の同カードも3安打と連日の固め打ちを見せ、7月25日に念願の支配下契約を勝ち取りました。8月5日には1軍でプロ初安打を記録しています。

佐藤選手はMVP受賞に「細かい数字をあまり考えずにプレーしていたので驚いていますが、とてもうれしいです。7月は無駄をなくすというテーマで打撃フォームを変えた時期だったので、不安もありましたが、長打も打てるようになりましたし、それが受賞という結果につながったことは良かったです。まだ先になると思いますが、1軍でも月間MVPを獲得します」とコメントしました。

イヒネ選手は2022年ドラフトの1位で誉高から入団したプロ3年目の20歳。7月は全18試合に先発出場し、23安打(リーグトップタイ)、7盗塁(リーグトップ)をマークしました。出場18試合中16試合で安打(6試合で複数安打を記録)を記録し、持ち前の打撃力とスピードでチームの月間勝ち越しに大きく貢献しました。

MVP受賞に「初めてのことなので最高です」と喜んだイヒネ選手。安打数リーグトップタイを記録したことには「ヒットになってくれたものも割とあったので、これからも頑張ってやっていきたいです。数字にこだわりすぎると、その試合で打てなかったときに相当落ち込みそうなので、毎日全力でやることしか考えていません」と数字よりもプレーに集中する姿勢を示しました。

そしてイヒネ選手は残りのシーズンへ向けて「できることなら全部でアピールしていきたいです。全力で毎日を過ごしているので、どのプレーも見てもらえたらと思います」と意気込みました。