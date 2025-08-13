Íø²¼¤²Í×µá¤Î¥È¥é¥ó¥×»á FRBµÄÄ¹¤Ë¡ÖÁÊ¾Ù¡×¤ò¸¡Æ¤
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢FRB¡Ê¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤ÎËÜÉô¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇFRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ë²þ¤á¤ÆÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤òÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢FRBËÜÉô¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö5000Ëü¥É¥ë¤ÇºÑ¤à¤Ï¤º¤¬¡¢30²¯¥É¥ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÊ¾Ù¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÊ¾Ù¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï7·î¡¢FRBËÜÉô¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡ÖÈñÍÑ¤¬31²¯¥É¥ë¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë