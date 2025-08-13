ツーハッチの新作登場！自胸で谷間を叶えるマニョリアレースブラ

フェミニンで快適な着け心地を両立させたツーハッチの人気シリーズ「Leene」に、新作のマニョリアレースブラ＆ショーツが登場しました。モクレンの花を思わせる優美な刺繍と、自然な谷間を作り出す補正構造が魅力♡ノンワイヤーでもしっかりホールドする秘密は、L字構造や脇高設計。日常使いしやすく、気分も上がる華やかデザインで、インナーから美しさを仕込んでみませんか？

優しく寄せて、美しく整える構造

マニョリアレースブラは、ソフトワイヤーまたはノンワイヤーの2タイプ展開で、バストに沿って自然に整えるL字構造を採用。

脇高ボーンと幅広サイドベルトで気になる脇肉や背中の段差をフラットにしながら、理想の谷間をつくるレースアップ仕様がポイントです。

カップ裏には伸びにくいリフトアップ生地を使用しており、加齢によるそげ胸が気になる方にもおすすめです。

気分に合わせて選べるフェミニンショーツ

セットのショーツは、レースタイプとチュールタイプの2種類をご用意。ヒップにやさしく沿うレースタイプは大人の落ち着いた雰囲気に、ふんわり広がるチュールタイプはロマンティックなムードにぴったり♡

どちらも透け感を生かしたデザインで、マニョリアレースブラとコーディネートすればフェミニンなインナーコーデが完成します。

選べるカラーとサイズ展開でぴったりを見つけて

カラーはミント・アイボリー・ラベンダーの3色展開で、どれも肌なじみがよく可憐な印象に仕上がります。

サイズはA70～G75と幅広く、自分に合ったフィット感を選びやすいのも嬉しいポイント。価格は4,780円（税込）からと手に取りやすく、初めてのLeeneシリーズにもおすすめです。

新しい季節はインナーからときめきを♡

季節の変わり目は、インナーも気持ちもアップデートしたいタイミング。

ツーハッチの新作「マニョリアレースブラ＆ショーツ」は、フェミニンな刺繍と補正力を兼ね備えた大人の女性にぴったりのアイテムです。

着け心地のよさと美しいシルエットの両立で、日常を少し特別に演出してくれるはず。自分のために、毎日にそっと花を添えてみてくださいね♪