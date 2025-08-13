クリエーティブディレクター辻愛沙子氏（29）が、12日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。美容広告業界の裏話を明かした。

この日のトークテーマは「美容疲れ」。SNSでの美容広告の話題をふられ、本業が広告業である辻氏は「広告作る側の目線に立つと、タレントさんの撮影をして、レタッチで肌のシミを消したりとか、鼻の中心線をずらしたりとかするんですよ」と加工を施す美容広告のタレント写真があると明かした。これを受け、スタジオからは「えー!」と驚きの声が上がった。

さらに辻氏は「元がきれいな人をさらにきれいにしているから、みんなが広告で見て『私こんな風になれない』って思っているものは全部フェイクだから、大丈夫だよって思います」と視聴者を気遣った。

続けて辻氏は「広告業界の法規制もどんどんイタチごっこになってて『確実に痩せます』とか、こういう表現しちゃダメだよって決めたらその間をすり抜けるようにうまいこと表現を変えてくる事業者さんもいたりする」と広告業者の手法を明かし「コンプレックスをどうあおっていくかのイタチごっこが、ずっと起こってるなという感覚はあります」と私見を述べた。