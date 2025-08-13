「本当は7人だった」加藤紗里、“バレンタインデート”の衝撃真相を暴露 さらば青春の光・森田「冴羽リョウみたい」
タレントの加藤紗里が、12日に放送されたABEMAのバラエティ『愛のハイエナ season4』（毎週火曜 後11：00）#7にゲスト出演。ことしのバレンタインデーに話題となった“複数の男性とデート”の真相を明かした。
【写真】谷間あらわな写真も！話題のバレンタインデートの真相を語る加藤紗里
#7では、双子姉妹が同時に恋人探しをする禁断の恋愛企画「ツインズ・ラブ」最新話が放送。“脱落者投票”によって、2人の男性メンバーが脱落する波乱の展開を迎えた。意中の男性メンバーが脱落し、18歳双子モデルの妹が「耐えられん」と号泣した一方、そんな妹に背中を押された姉はYouTuberの年上男性に「手をつなぎたい」と積極的にアプローチ。また、フェイクタトゥー店経営の双子姉妹がイケメン俳優を取り合う嫉妬渦巻く様相に、スタジオMC陣がヒヤヒヤと見守る場面も。双子の間で揺れ動く男性メンバーや、“個”として見てほしい女性メンバーの葛藤など、複雑な恋愛模様が繰り広げられた。
VTRを見届け、スタジオではゲストのタレント・鈴木奈々と加藤を交えた恋愛トークに。ことしのバレンタインデーに“複数の男性とデート”したことが話題になった加藤はその真相を告白。「1人の男性とお店に入って、『お手洗いに行ってくるね』って抜けて、違う男性と…」と当時の状況を語った加藤に、森田哲矢は「冴羽リョウみたいなことしてる」と爆笑した。さらに「週刊誌に撮られたのは4人だったんですけど、本当は7人だった」と衝撃の事実を明かし、「『すっごいトイレ並んでた』って（言って）戻った」「ホテルも7部屋」と、暴露を続けた加藤にスタジオは騒然となった。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、ついのぞき見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティー。
