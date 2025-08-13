¸òº¹ÅÀ¤Î±¦ÀÞ¥ìー¥ó¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ËÄÉÆÍ ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÃËÀ·Ú½ý¡áÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô
8·î13ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¹ñÆ»¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬º¢¡¢°ËÅì»ÔÅòÀî¤Ç¤Î¹ñÆ»135¹æ¤Ç¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬±¦ÀÞ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸òº¹ÅÀ¤Î±¦ÀÞ¥ìー¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°Êý¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ç®³¤»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¼ó¤òÂÇ¤Á·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÌÏÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¾èµÒ6¿Í¤ÈÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê50¡Ë¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°6»þ¤Î»Ï¶ÈÁ°¤ÎÅÀ¸Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ËÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
