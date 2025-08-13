大谷翔平“三重殺”の後9回に4試合連続43号勝ち越し弾もドジャースは延長サヨナラ負け　パドレス勝利で地区首位に並ばれる

◆ロサンゼルス・エンゼルス7−6ロサンゼルス・ドジャース 12日（日本時間13日午前10時38分試合開始、エンゼルスタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは12日（日本時間13日）、適地でエンゼルスと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。9回に4試合連続となる43号ホームランを放った。

ドジャースは前日のエンゼルス戦で先発の山本由伸投手（26）が6失点と崩れて4−7で敗れたが、大谷は8回に右中間へ3試合連続となる42号ホームランを放つなど、3打数1安打1四球1三振の成績だった。

ドジャースの先発は今季3勝2敗・防御率3.00のシーハン投手、一方のエンゼルスは今季0勝0敗・防御率4.50のメデロス投手が先発登板した。

1回表の第1打席、大谷は3−2フルカウントで7球目が外に大きく外れて四球で出塁。1死1、3塁となって4番テオスカー・ヘルナンデスがレフト前にタイムリーを打って3塁から大谷が生還。両リーグトップを独走する今季113得点目のホームを踏み、ドジャースが1点を先制した。

1回裏、エンゼルスは1死1、2塁で4番ウォードがレフトへタイムリーを打って1−1の同点に。1死1、3塁となって5番モンカダに右中間を破るタイムリー二塁打が出て2−1と逆転。なおも1死2、3塁で6番アデルのショートゴロの間にもう1点が入り、3−1とした。

2回表2死1塁で9番ラッシングがライトスタンドへツーランホームランを放ち、ドジャースが3−3の同点に追いつく。

2死走者なしとなって大谷の第2打席、ストレートの四球で出塁したが、2番ベッツが三振に倒れチェンジとなった。

3回裏2死走者なしで4番ウォードがセンターオーバーのソロホームランを打ってエンゼルスが4−3と勝ち越す。

4回裏2死1塁、9番テオドシオの3塁線を破るタイムリー二塁打でエンゼルスが5−3とリードを広げる。

5回表1死走者なしで大谷の第3打席はエンゼルス2番手チェフィンとの対戦。カウント2−1で内角ボール気味の変化球を打ってファーストフライに倒れた。その後2死1、3塁となり、4番T.ヘルナンデスがレフト前へこの日2本目となるタイムリーヒットが出て4−5と1点差に。2死満塁となって投手が3番手ゼファジャンに代わり、6番パヘスが押し出しの四球を選んでドジャースが5−5の同点に追いつく。

6回表無死1、2塁で大谷の第4打席は4番手バークとの対戦。カウント2−2で5球目の直球をセンター方向へ打ち返すヒット性の当たりだったが、セカンド後方で構える遊撃手の正面を突きショートライナーに。2塁走者ロハス、1塁走者ラッシングも帰塁できずトリプルプレーとなった。まさかの“三重殺”に大谷はしばし立ち尽くした。

9回表の先頭で大谷の第5打席はエンゼルスのクローザー、ジャンセンとの対戦でライトスタンドへ4試合連続となる43号勝ち越しソロホームランを放った。ナ・リーグ本塁打王争いで首位に並んでいたシュワーバー（フィリーズ）を抜いて、再び単独トップに立った。カウント1−0で2球目の148キロのカットボールを叩いた一撃は、打球速度184.7キロ、飛距離123メートル、“確信歩き”の豪快な一打だった。

9回裏、ドジャースは5番手ベシアが1死満塁のピンチを招く。2番シャヌエルの犠牲フライでエンゼルスが6−6の同点に追いつき、試合はタイブレークの延長に入った。

10回表のドジャースは無得点。10回裏、エンゼルスはドジャース6番手カスペリアスから無死1、3塁のチャンスを作り、最後は6番アデルのレフトへのタイムリーで7−6のサヨナラ勝ちを収めた。

ドジャースは今季エンゼルス戦で0勝5敗。地区2位だったパドレスがこの日ジャイアンツに勝利し、首位に並ばれた。大谷は3打数1安打2四球、本塁打1、打点1、得点2の成績だった。

13日（日本時間14日）のエンゼルス戦で、大谷は投手として先発登板を予定。5試合連続本塁打なるかとともに、2023年WBC決勝以来となるマイク・トラウト選手との対戦にも注目が集まる。