¡Ú¹ë±«¡Û°ÂÈÝÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤«¡©Àî±è¤¤¤Ç¹âÎðÃËÀ¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë
11Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤Ç·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢13Æü¸áÁ°¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¾ëÆîÄ®¤ÎÀî¤«¤éÃËÀ¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¾ëÆîÄ®¤ÎÉÍ¸ÍÀî¡Ê¤Ï¤Þ¤È¤¬¤ï¡Ë±è¤¤¤Ç¤¹¡£
13Æü¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é°ÂÈÝÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÃËÀ¤ÎÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10»þÈ¾º¢¡¢Àî±è¤¤¤Ç¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÌÚ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·§ËÜ»Ô¤ÎÄ¹ÅÄ½¤¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Ç¡¢11Æü¤ÎÄ«Áá¤¯¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ç»Å»ö¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢13Æü¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢Éüµìºî¶È¤äÊÒÉÕ¤±¤Îºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹34ÅÙ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾åÅ·Áð»Ô¾¾ÅçÄ®¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢¿»¿å¤·¤¿¼«Âð¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤â¼¼³°µ¡¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Î½é¤á¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Î(¿»¿å¤Î¸å¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ï)ÆóÅÙ¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¾ëÆîÄ®¤ÇÃËÀ¤¬°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¹Ãº´Ä®¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤È¡¢È¬Âå»Ô¤ÇÍÑ¿åÏ©¤ËÄÀ¤ó¤À¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿70Âå¤Î½÷À¤Î¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ï¡¢¾¾¶¶¥¤¥ó¥¿ー¤«¤éÈ¬Âå¥¤¥ó¥¿ー¤Î¶è´Ö¤Ç¤Î¤êÌÌ¤ÎÊøÍî¤¬È¯À¸¤·¡¢¾å²¼Àþ¤È¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤Ï¡¢È¬Âå¤«¤éÈî¸åÅÄ±º¤Î´Ö¤ÇÅÚº½¤ÎÎ®Æþ¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¡¢±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Ë¤Ï1¤«·î°Ê¾å¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ï¡¢¸ÉÎ©½¸Íî¤Î²ò¾Ã¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÒ³²µß½õË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿10¤Î»Ô¤ÈÄ®¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£