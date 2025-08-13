¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¤Î¥Á¥é¥·¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥µ¥ó¥ê¥ª¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Þ¤Ç...¡£ÌåÀäµé¤Î·ã¥«¥ï»Ò¤É¤âÉþ¤¬º£½µ¤ÏÀª¤¾¤í¤¤¡ª
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¤¬Ëè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥é¥·¤è¤ê¡¢2025Ç¯8·î13Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤ÇÇã¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²È¤Ç¤â³°¤Ç¤â¿ä¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Îµ¤Ê¬♡
º£½µ¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ò¶¡Éþ¤¬Âç½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤âÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLITTC¡Ê¥ê¥È¥·¡¼¡Ë¡×¤«¤é¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¥Á¥å¡¼¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹³Æ¼ï¡×¡Ê2970±ß¡Ë¤Ë¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥±¡¼¥×³Æ¼ï¡×¡Ê2420±ß¡Ë¤ò±©¿¥¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤Î¥¨¥ë¥µ¡¦¥¨¥ë¥µ¤ËÊÑ¿È¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏºîÉÊ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ÖºÆ¸½ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡¦¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦ÇòÀãÉ±¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹³Æ¼ï¡×¡Ê2970±ß¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ð¥Ã¥°³Æ¼ï¡×¡Ê1969±ß¡Ë¤ä¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹³Æ¼ï¡×¡Ê539±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾®ÊªÎà¤â¡£²È¤Ç¤â³°¤Ç¤â¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Îµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¡Ö¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È³Æ¼ï¡×¡Ê1639±ß¡Ë¤ä¡ÖË¹»Ò³Æ¼ï¡×¡Ê1419±ß¡Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤È¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤Î¤ª´é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥Ü¥È¥à¥¹³Æ¼ï¡×¡Ê1089±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¡×¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡ÖMinecraft¡×¡Ö¥»¥Ü¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥Ã¥ºÍÑ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥»¥Ã¥È¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç¿Í¤â»È¤¨¤ë¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Þ¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢15»þ¤«¤é¼õÃíÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤Ç¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤âÈÎÇäÃæ¡£¡Ö3ÂÁÈ¥½¥Ã¥¯¥¹³Æ¼ï¡×¤¬209±ß¡¢¡Ö2ËçÁÈ¥·¥ç¡¼¥Ä³Æ¼ï¡×¤¬539±ß¡¢¡Ö³Ý¤±¤Õ¤È¤ó¥«¥Ð¡¼³Æ¼ï¡×¤¬869±ß¤Ê¤É¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ÇßÃ«¤ê¤Ê