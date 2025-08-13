£¸·î£±£³Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡ú²Æ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼ÂçÄ´ºº¡ú²Æ¤Î¿çÌ²¡¢¤ªÇº¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ã²Æ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ä
½ë¤µ¤â¿á¤Èô¤ÖÂç¶½Ê³¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é
¤Ò¤ó¤ä¤ê¥°¥ë¥á¤ä¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ó¤·¤çÇ¨¤ìºÇ¿·¥·¥ç¡¼¤òÂçÆÃ½¸¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
µÈÂ¼¿ò
¾®ÁÒÍ¥»Ò
½©¸µ¿¿²Æ
Á°ÅÄÆØ»Ò
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
AYAKA¡ÊNiziU¡Ë
NINA¡ÊNiziU¡Ë
¡Úº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦¡È¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¡É¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å
¡¦¥Ç¥£¥¹¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¥é¥¤¥ó
¡¦¥¿¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Æ¥é¡¼
¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ì¡¼¥ë¥¦¥§¥¤
¡¦¥¢¥¯¥¢¥È¥Ô¥¢
¡¦¥¢¥Ê¤È¥¨¥ë¥µ¤Î¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼
¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼
¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¡¦¥¸¥§¥ê¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å
¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥é¥°¡¼¥ó
¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¢¡¼¥¹
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹
¡¦¥É¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Úº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡¦¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹ ¡¡¡¡£´£°£°±ß
¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¢¥¤¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡£´£°£°±ß
¡¦¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡Ê¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ë ¡¡£´£°£°±ß
¡¦¥·¡¼¥½¥ë¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¥â¥Ê¥« ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´£°£°±ß
¡¦¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡¡¡¡¡¡£¶£°£°±ß
¡¦¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¡Ë¡¡¡¡£µ£°£°±ß
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼&¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤Î¥°¥é¥Ë¡¼¥¿¡¡¡¡£¹£°£°±ß
¢£¥«¥Õ¥§¡¦¥Ý¥ë¥È¥Õ¥£¡¼¥Î
¡¦ÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥Ú¥¹¥«¥È¡¼¥ì¡¢¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥·¥å¥ê¥ó¥×¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡¡¡¡£±¡¤£¶£¸£°±ß
¡¦Åí¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤ÎÎäÀ½¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¡¼¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ£°£°±ß
¢£¥ô¥©¥ë¥±¥¤¥Ë¥¢¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡¦¥ô¥©¥ë¥±¥¤¥Ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡£²¡¤£±£¸£°±ß
¡¡¡ãÎä¤ä¤·Ã´Ã´ÌÍ(³¤Ï·,¥¤¥«,¼Ñ¤¿¤Þ¤´,³¤Ï·¤À¤ì) /¤è¤À¤ì·Ü
¡¡¡¡/°É¿ÎÆ¦Éå ¥Ð¥Ê¥Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÅº¤¨
¡¡¡¡/¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
¢£¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹
¡¦¥·¥ã¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡Ê¥é¥Ã¥·¡¼&¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ë¡¡¡¡¡¡ £¶£°£°±ß
¢£¥ß¥²¥ë¥º¡¦¥¨¥ë¥É¥é¥É¡¦¥¥ã¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê
¡¦¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡£²,£³£¸£°±ß
¡¡¡ã¥Ó¡¼¥Õ¥¡¼¥Þ¥·¥Á¥å¡¼¥é¥¤¥¹/ÎäÀ½¥Ó¡¼¥Ä¤ÎÆ¦Æý¥Ý¥Æ¥È¥¹¡¼¥×
¡¡¡¡/¥µ¥é¥À/¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
¢¨ÊüÁ÷¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¼èºàÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ö²Æ¤Î¿çÌ²¡×¤ªÇº¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¡ä
¤¤¤Ó¤¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤Ê¤É¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤ËÀìÌç²È¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ª
´ÊÃ±¤Ê²÷Ì²¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤â¤´¾Ò²ð¡ª
[À°Ì²À°ÂÎ]
¢£À°Ì²À°ÂÎ¥µ¥í¥ó¡Á¿²µ¯¤Ìµ½ÅÎÏ¥á¥½¥Ã¥É¡Á
¡¡The session¶äºÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡¿11:00¡Á21:00
[¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó]
¢£¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡ÉíÂ°ÅìÉÂ±¡ ¿çÌ²°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë
¡¡¿ÇÎÅ»þ´Ö¡¿8:30¡Á17:00¡¡¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©
¡¡µÙ¿ÇÆü¡¿Æü
¡ãSnoozeal¡Ê¥¹¥Ì¡¼¥¸¡¼¥ë¡Ë¡ä
¢£¤Í¤à¤ê¤Î¼ù¡¡¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¿Ê¿Æü¡¡9:00¡Á17:30 ¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©